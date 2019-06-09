Умер брат Хиллари Клинтон

Брат экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Тони Родэм скончался на 66-м году жизни. Об этом политик рассказала в своём твиттере.

— Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нём сегодня, — отметила она.

Клинтон подчеркнула, что её брат был "добрым, щедрым, чудесным мужем и отцом". Причину смерти Родэма она не назвала.

Тони Родэм в разное время работал охранником в тюрьме, частным детективом, страховым агентом, а также занимался бизнесом, указывает ABC. Входил в штат Национального комитета Демпартии при президенте США Билле Клинтоне.