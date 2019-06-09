Козак считает действия экс-властей Молдавии "криминальными"

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал действия бывших властей Молдавии "откровенно криминальными", его слова приводит РИА "Новости".
— Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике, — заявил он.
Как отметил вице-премьер, требования людей "о необходимости "деоккупации" Молдовы от криминального режима" становятся всё более очевидными.
Ранее парламент Молдавии единогласно принял декларацию "о захваченном государстве". Согласно документу, большинство государственных структур поражено коррупцией.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени