Козак считает действия экс-властей Молдавии "криминальными"

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Вице-премьер России Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Он назвал очевидными требования людей о необходимости "деоккупации" страны от текущего режима.

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал действия бывших властей Молдавии "откровенно криминальными", его слова приводит РИА "Новости".

Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике, — заявил он.

Как отметил вице-премьер, требования людей "о необходимости "деоккупации" Молдовы от криминального режима" становятся всё более очевидными.

Ранее парламент Молдавии единогласно принял декларацию "о захваченном государстве". Согласно документу, большинство государственных структур поражено коррупцией.

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