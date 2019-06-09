Экс-ведущий Top Gear купил дом за £4 миллиона ради лучшего друга

Британский телеведущий и диджей Крис Эванс, известный российскому зрителю по автомобильному шоу Top Gear, смог удивить общественность покупкой дома за 4 миллиона фунтов, чтобы "быть поближе" к своему лучшему другу.

Как сообщает DailyMail, Эванс приобрёл особняк с пятью спальнями в городке Марлоу, пригороде Лондона, графстве Бакингемшир, из-за Тома Керриджа — своего лучшего друга, телевизионного шеф-повара, у которого здесь ресторанный бизнес.

Издание отмечает, что мужчины не собираются проживать в доме вместе и ведущий не намерен съезжать из своего особняка в Аскоте, где он живёт вместе с женой Наташей Шишманян и четырьмя детьми. Но будет почаще совершать "15-мильные поездки", чтобы вместе с друзьями, которые всё чаще покупают себе недвижимость в этом городе, "полюбоваться видами" Темзы.

Ранее Лайф рассказывал, что завял "дуб дружбы", посаженный президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.