В Пензенской области сварщик погиб, защищая беременную с простреленной ногой

Убийцей оказался сожитель девушки, он выстрелил в сотрудника радиозавода, а затем спрятал его тело в багажнике машины.

В Пензенской области 57-летний сотрудник радиозавода Сергей Болтунов ценой собственной жизни спас беременную от её парня-убийцы, который оставил девушку в яме и прострелил ей ногу, сообщает РИА "Новости".

Как рассказали родственники погибшего, 32-летний житель села Бессоновка Сергей Архангельский выкопал яму в лесу, куда отвёз свою беременную девушку и оставил её с простреленной ногой. В это время мимо проезжал Болтунов, который попытался остановить преступника, однако был убит выстрелом в грудь. Девушка выжила, однако лишилась ноги.

По словам племянницы Сергея Болтунова Инны Митрофановой, в тот день у погибшего был первый день отпуска.

— У дяди Серёжи был первый день отпуска, но уже с шести часов он был на ногах: кормил скотину, вспахивал огород, а после поехал за грибами. Он очень любил природу, знал в здешних местах все тропы, — рассказала она.

Сообщается, что после выстрела в Болтунова Архангельский завернул тело в чёрный мешок, положил его в багажник машины погибшего и отогнал её подальше от дороги. Теперь убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

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