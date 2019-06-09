Соловьёва поразила реакция российских моряков на опасный манёвр крейсера США

Тележурналист отметил то, что один из россиян спокойно отдыхает на вертолётной площадке, и поразился такой выдержке.

Журналист Владимир Соловьёв прокомментировал инцидент, произошедший 7 июня между российским противолодочным кораблём "Адмирал Виноградов" и американским крейсером ISS Chancellorsville в Восточно-Китайском море.

В своём инстаграме журналист обратил внимание на спокойствие членов экипажа российского корабля, а также отметил то, что один из моряков спокойно отдыхает на вертолётной площадке, и поразился такой выдержке.

Ранее Лайф писал о публикации видео опасных манёвров крейсера США рядом с российским кораблём. При этом, по мнению американской стороны, это россияне поставили под угрозу безопасность экипажа Chancellorsville.