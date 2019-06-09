Не менее 18 человек погибло в ДТП с автобусом и грузовиком в Нигерии

Не менее 18 человек погибло в субботу при столкновении грузового автомобиля с пассажирским автобусом в штате Ондо на юго-западе Нигерии, сообщает Pulse Nigeria.

По словам очевидца трагедии, водитель грузовика потерял управление и не смог избежать столкновения с автобусом, ехавшим в противоположном направлении. Затем оба транспортных средства загорелись, в результате чего все пассажиры автобуса погибли.

По данным правоохранителей, водитель грузовика скрылся с места происшествия.

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