Не менее 18 человек погибло в ДТП с автобусом и грузовиком в Нигерии

Не менее 18 человек погибло в субботу при столкновении грузового автомобиля с пассажирским автобусом в штате Ондо на юго-западе Нигерии, сообщает Pulse Nigeria.
По словам очевидца трагедии, водитель грузовика потерял управление и не смог избежать столкновения с автобусом, ехавшим в противоположном направлении. Затем оба транспортных средства загорелись, в результате чего все пассажиры автобуса погибли.
По данным правоохранителей, водитель грузовика скрылся с места происшествия.
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу детей, погибло 11 человек
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени