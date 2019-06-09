Борис Джонсон отказался выплачивать ЕС £39 млрд без выгодной для Лондона сделки

Великобритания не намерена выплачивать Евросоюзу "отступные" за Брексит в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) до тех пор, пока условия сделки не будут устраивать Лондон. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон.

— Я думаю, что наши друзья и партнёры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий, — приводит его слова Sunday Times.

Издание отмечает, что Джонсон считает "странной" ситуацию, при которой Великобритания соглашается оплатить весь "чек целиком" ещё до того, как сделка фактически считается заключённой — считай, до объявления условий сделки.

Джонсон считается одним из фаворитов на пост лидера Консервативной партии после ухода с него Терезы Мэй, которая является одним из авторов Брексита — идеи ухода Великобритании из Евросоюза. Она по-прежнему является премьер-министром страны до момента избрания своего преемника, на плечи которого и ляжет необходимость "развода" с ЕС.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал Великобританию не выплачивать "отступные" за Брексит Евросоюзу.