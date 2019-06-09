Президент Мексики поговорил по телефону с Трампом о пошлинах

Оба президента подтвердили, что готовы к дружбе, а также к диалогу и сотрудничеству во имя народов двух стран.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом после того, как были достигнуты соглашения о неприменении пошлин. Об этом латиноамериканский лидер написал в "Твиттере".

— Мы поговорили по телефону с президентом Трампом. Я ему сообщил, что в Тихуане скажу, что президенту США я показываю не кулак, а протягиваю искренне открытую руку, — написал Лопес Обрадор.

По его словам, оба президента подтвердили, что готовы к дружбе, а также к диалогу и сотрудничеству во имя народов двух стран.

Сейчас лидер Мексики находится в Тихуане, где скоро начнётся акция с целью объединения латиноамериканского народа в борьбе за достоинство страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о том, что двум странам удалось достигнуть договорённости по проблеме миграции. Кроме того, американская сторона сообщила об отмене пошлин в отношении латиноамериканских товаров.