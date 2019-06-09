Эксперты назвали самый доступный кроссовер с полным приводом и автоматом

Отмечается, что единственный представитель отечественного автопрома попал в список "авансом".

Журналисты автомобильного журнала "За рулём" составили рейтинг самых доступных новых кроссоверов с автоматической коробкой и полным приводом, которые можно официально купить в России.

Абсолютным лидером рейтинга оказался французский кроссовер Renault Duster. В комплектации с двухлитровым мотором и АКПП, 143-сильный автомобиль можно приобрести за 1 032 900 рублей. Однако единогласным победителем его делает даже не стоимость.

Дело в том, что идущий на втором месте корейский кроссовер Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором и шестиступенчатой АКПП за 1 185 000 рублей — единственный из пятёрки лучших, сделанный на собственной уникальной платформе. Все остальные позаимствовали её у Duster.

Собственно, третьим в списке стал ещё один француз — Renault Kaptur. За полноприводную версию автомобиля с автоматической коробкой придётся выложить от 1 189 900 рублей. Как отмечают журналисты, в сравнении с соплатформенным Duster, модель может похвастать более современным дизайном и щедрым оснащением.

Четвёртую строчку рейтинга занял уже представитель японского автопрома, правда являющийся по сути "братом-близнецом" Renault Duster — Nissan Terrano. Технически автомобили идентичны, однако покупателям придётся доплатить за более престижный бренд. Так, Terrano в исполнении с полным приводом и коробкой-автоматом стартует от 1 249 000 рублей.

Пятым в рейтинге стал ещё один автомобиль Renault: дебютировавший в мае кроссовер Arkana, для которого была разработана своя, с оговоркой, платформа — примерно наполовину заимствованная у Duster. Данная модель с полным приводом сочетается лишь с 1,3-литровым турбомотором мощностью 150 л.с, и в отличии от Duster и Kaptur, оснащается она не АКПП, а вариатором.

Шестое место рейтинга досталось самому маломощному кроссоверу в списке Suzuki SX4. Версия с 1,6 литровым мотором и шестиступенчатой АКПП стартует от 1 509 000 рублей, при этом мощность двигателя составляет 117 л.с.

Седьмое место досталось чистокровному японцу Mitsubishi ASX. Оснащённый 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., с автоматической коробкой передач автомобиль доступен для покупки от 1 530 000 рублей.

Замыкает рейтинг единственный отечественный участник УАЗ "Патриот". Журналисты отмечают, что внедорожник попал в список "авансом", поскольку версия с АКПП появится в продаже лишь во втором полугодии 2019-го, а его стоимость пока неизвестна. По неподтверждённым данным, "Патриоты" будут на 70 тысяч рублей дороже своих братьев не "механике".