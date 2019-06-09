Пассажирский самолёт экстренно вернулся в Пулково

В ходе полёта произошло срабатывание одного из датчиков, сигнализирующих о неисправности.

Пассажирский самолёт рейсом U6 226 Санкт-Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

При полёте произошло срабатывание одного из датчиков, сигнализирующих о неисправности, после чего командир лайнера решил вернуться в Пулково. Самолёт сел в штатном режиме.

По информации онлайн-табло аэропорта, этот рейс выполняется авиакомпанией "Уральские авиалинии" на самолётах Airbus. Рейс повторно вылетел в Екатеринбург в 03:24 по московскому времени.