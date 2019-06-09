В США нашли убийцу благодаря Snapchat

25-летнего Монтрелла Рассама признали виновным по трём преступлениям, совершённым в 2018 году.

В американском городе Лас-Вегас, штат Невада, мужчину признали виновным в убийстве, совершённом в результате ограбления, сообщает AP.

Преступление было совершено в 2018 году. В четверг, 6 июня, суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу об ограблении, заговоре с целью убийства и самом убийстве 25-летнего Мартелла Уильямса.

Вину 25-летнего Монтрелла Рассама удалось установить после того, как друг убитого идентифицировал преступника в мессенджере Snapchat.

По данным Las Vegas Review-Journal, Уильямса нашёл мёртвым его друг Брэндон Бойсклар. Ему стало интересно, с кем последний раз общался убитый, и он посмотрел диалоги в Snapchat. Так удалось установить вину Рассама.

Не менее интересное раскрытие убийства произошло в России. Там благодаря фильму удалось раскрыть дело тринадцатилетней давности.

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