Ещё один грузовой корабль "Прогресс" отстыкуется от МКС

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-11" будет отстыкован от Международной космической станции в конце июля, сообщило Национальное управление США по исследованиям космоса (НАСА).

В презентации консультативного совета НАСА, опубликованной на сайте агентства, сообщается, что "Прогресс МС-11" покинет МКС 29 июля. Его место займёт "Прогресс МС-12", запуск которого планируется 31 июля.

Сейчас на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Олега Кононенко, американцев Ника Хейга, Энн Макклейн и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

Во вторник корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от МКС и сошёл с околоземной орбиты.