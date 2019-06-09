"Дукалис" рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Артист также признался, что первую ночь с новой дамой сердца он провёл уже после того, как ушёл от супруги.

Российский актёр Сергей Селин, известный по роли старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", откровенно рассказал о своём уходе от жены и ребёнка ради новой возлюбленной, которой на момент их знакомства было 17 лет.

— Хочу сказать мужикам: надо обязательно довести детей до определённого возраста, пусть тебе не мила жена, семья, а потом объяснить сыну, почему ты это делаешь, и после этого уйти, — сказал он в эфире программы "Секрет на миллион".

Актёр заявил, что в конце 2000-х его отношения с супругой "окончательно дали трещину". Он начал ей изменять, "но немного, честно", супруга в свою очередь начала пропадать на дискотеках и вести себя ненадлежащим образом, что и стало решающим моментом для Селина.

Он заявил, что до этого он несколько раз предлагал супруге развестись, но каждый раз многочасовой разговор заканчивался миром, паре удавалось найти "точки соприкосновения", и они оставались вместе.

По его словам, в это время он познакомился с 17-летней студенткой Анной, когда читал лекцию в институте. На первом свидании девушка была очень молчаливой, что очень понравилось актёру, ведь с ней он мог выговориться. Впоследствии девушка стала его отдушиной, и, когда ей исполнился 21 год, он понял, что окончательно влюбился в неё.

Он также заявил, что их первый поцелуй случился лишь спустя два года с момента знакомства, а первая ночь — уже после того, как он разъехался со своей женой Ларисой и обеспечил её и сына.

— Он позвонил мне, когда проезжал мой родной город во время гастролей. В разговоре вдруг сказал: "Я люблю тебя. А ты меня?" Было шесть утра, я хотела спать и ответила: "Да", — рассказала сама Анна.

В студии она рассказала, что уже после того, как они с Сергеем сошлись, к ней домой приходила и бывшая супруга актёра. Женщины "спокойно поговорили" о мужчине, после чего Лариса дала Анне свой телефон со словами "Если что, звони".

Лишь в 2015 году паре удалось пожениться. На помолвку новой возлюбленной Селин подарил кольцо от Tiffany&Co, а свадебное путешествие они провели в Доминикане. Сейчас у них растут сын и дочь. Актёр признался, что Анна для него значит очень много, и если она влюбится в другого, то он её не отпустит.