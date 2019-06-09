В США проверяют ягоды на наличие вируса гепатита А

В пятницу в магазинах американской компании Kroger убрали всю данную продукцию с прилавков.

В США продовольственные магазины компании Kroger проверяют замороженную ягоду по всей стране после сообщения о возможном содержании в них вируса гепатита А, сообщает AP.

В пятницу, 7 июня, в магазинах Kroger убрали все ягоды с прилавков, а также сообщили, чтобы те, кто уже купил товар, не употребляли его в пищу. Однако, по последним данным, вирус в ягодах не был найден.

Ранее в России успели предотвратить ввоз в страну продуктов, содержащих инфекцию.