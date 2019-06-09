ИГИЛ напало на армейский патруль к югу от Пальмиры, есть жертвы

Трое военнослужащих погибли при нападении боевиков террористической группировки ИГИЛ* на патруль сирийской армии южнее Пальмиры, сообщает портал Al-Masdar News.
По информации издания, террористы атаковали патруль из засады, в числе погибших один офицер.
Портал отмечает, что за последнее время террористы активизировали атаки на военных армии Сирии и её союзников на востоке республики. Так, в прошлом месяце жертвами подобных атак стало 100 военных.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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