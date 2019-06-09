В США пограничник спас мигрантку и её малыша от тысячи пчёл

Мужчина искал улей и обнаружил нечто, напоминающее комок с одеждой, покрытый насекомыми.

Пограничник США в Техасе спас женщину-мигрантку и её маленького сына от нападения тысячи пчёл, сообщает AP.

В Рио-Гранде, Браунсвилл, пограничник нёс службу, когда внезапно рой пчёл залетел к нему в машину.

Отмечается, что мужчина искал пчелиный улей и обнаружил нечто, напоминающее комок с одеждой, покрытый насекомыми. Приглядевшись, он понял, что комком оказалась женщина, свернувшаяся в клубочек.

Оказалось, что женщина накрыла собой своего 8-летнего ребёнка, чтобы спасти его от укусов.

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