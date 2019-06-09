Токаев отдал свой голос на выборах президента Казахстана

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента страны в самом красивом избирательном участке в столице страны. Об этом сообщает портал NUR.KZ.

— Голосовал Токаев на одном из самых красивых участков в Нур-Султане — он расположен в здании "Астана-оперы", — говорится в сообщении.

Сегодня утром в Казахстане начались выборы нового президента, и, хотя это уже шестые президентские выборы, впервые в истории страны в них не принимает участия первый глава государства Нурсултан Назарбаев.

Он простоял "у руля" более 30 лет и покинул пост 20 марта 2019 года, назначив преемника в лице Касым-Жомарта Токаева, который в тот момент был спикером верхней палаты парламента.