Головкин мощным ударом отправил Роллса в нокаут

Этот бой стал первым для казахстанского спортсмена после поражения в титульном бою в сентябре 2018 года.

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин впервые вышел на ринг после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В "дебютном" бою ему потребовалось четыре раунда, чтобы отправить своего соперника Стива Роллса в нокаут.

12-раундный бой в весовой категории до 74,4 кг проходил в Нью-Йорке и стал первым для казахстанского спортсмена под эгидой стриминговой платформы DAZN. Согласно статистике судей, победа Головкина была закономерна, он лидировал на протяжении всего матча.

Так, казахстанец выбросил в сторону соперника 233 удара, 62 из которых достигли цели, на что получил ответ из 175 ударов, из которых 38 пришлись в цель.

Головкин впервые вышел на ринг после того, как в сентябре 2018 года проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном бою за пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.

До этого он был лишён пояса IBF за отказ выйти на ринг с первым номером мирового рейтинга, обязательным претендентом на титул украинцем Сергеем Деревянченко.

В послужном списке 37-летнего Геннадия Головкина теперь 39 побед, 35 из которых нокаутом, одно поражение и одна ничья.