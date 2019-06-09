В России ужесточено наказание за кражу электричества

Введение дополнительных мер за рецидив преступления инициировало Правительство РФ.

В России введён штраф за повторное противозаконное подключение к электро- и теплосетям. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 9 июня.

Наказание за первое самовольное подключение осталось прежним: штраф для физических лиц — 10–15 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–80 тыс. рублей или дисквалификация от одного до двух лет, для юридических лиц — штраф 100–200 тыс. рублей.

Новый пункт — за повторное подключение — предусматривает штраф для физических лиц от 15–30 тыс. рублей, для должностных лиц — 80–200 тыс. рублей или дисквалификацию от двух до трёх лет, для юридических лиц — штраф от 200–300 тыс. рублей.

Введение ужесточённого наказания за рецидив инициировало правительство. Ранее КоАП не предусматривал такого штрафа.

Внесение изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса. Необходимость применения более жёстких санкций Правительство РФ обосновывало ранее недостаточностью мер воздействия, которые были предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях.