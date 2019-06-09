Появилось видео с борта самолёта, экстренно вернувшегося в Пулково

В Сети появилось видео из салона пассажирского самолёта, который экстренно вернулся в аэропорт Пулково в Петербурге.

На кадрах, размещённых на канале E1.ru в YouTube, виден салон самолёта, а также крыло. При этом отчётливо слышится свист неизвестного происхождения, а после — гул.

Через полчаса полёта командир судна сообщил о проблеме с закрытием шасси, после чего лайнер вернулся в аэропорт. Борт встретили пожарные и медики, всё закончилось благополучно.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что пассажирский самолёт рейсом U6 226 Санкт-Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково.