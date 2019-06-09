Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

— Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, — говорится в сообщении, размещённом на сайте.

Отмечается, что задать свой вопрос можно будет с 8:00 (мск) 9 июня вплоть до завершения программы 20 июня, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, а также через сайт программы или мобильное приложение. Кроме того, обращения принимаются от пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно будет отправить текстовый вопрос или видеоролик.

В 2018 году прямая линия с Путиным состоялась 7 июня. Глава государства отвечал на вопросы четыре часа 20 минут, рекорд самого долгого эфира не был побит.