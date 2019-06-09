Россиянин Пётр Ян одержал пятую победу подряд в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян одержал победу в бою против американца Джимми Риверы, которая стала пятой подряд в рамках турниров UFC 238. Россиянин заявил, что теперь готов драться за чемпионский пояс.

Поединок в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) продолжался все три раунда, россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Для 26-летнего спортсмена победа стала 13-й в ММА при одном поражении.

— Теперь хочу следующий бой — титульный. Джимми (Ривера. — Прим. Лайфа) сильный боец. Я знал, что он серьёзный соперник, но я просто шёл вперёд и делал свою работу. Я хочу драться, без проблем — Моралес или Сехудо. Хочу биться с лучшим за титул, — сказан он после боя в интервью порталу MMA Fighting.