В Южной Осетии стартовали выборы в парламент

По данным местного ЦИК, проголосовать могут около 31 тысячи избирателей, для голосования открыто 77 избирательных участков.

В Южной Осетии началась голосование выборах в парламент республики. Избирательные участки будут работать с восьми утра и до восьми часов вечера. Для тех, кто не сможет самостоятельно прийти и отдать свой голос, например, по причине болезни, предусмотрено голосование на дому.

Отметим, впервые выборы в южноосетинский парламент проходят по смешанной мажоритано-пропорциональной системе. То есть из 34 новых парламентариев половина будет избрана по партийным спискам, другая — по одномандатным округам.

В общей сложности для голосования доступны 77 избирательных участков, из которых четыре находятся за пределами республики — по одному в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также два участка в консульстве в Северной Осетии.