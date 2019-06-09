Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) при помощи БПЛА атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом информирует Al Masirah.
По его данным, целью были ангары и бункеры, где находились саудовские беспилотники. Других подробностей инцидента не приводится.
Хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии при помощи ракет и беспилотников за последний месяц. Они неоднократно атаковали аэропорты городов Наджран и Джизан, расположенных около границы с Йеменом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени