Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Атака на воздушную гавань была осуществлена при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) при помощи БПЛА атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом информирует Al Masirah.

По его данным, целью были ангары и бункеры, где находились саудовские беспилотники. Других подробностей инцидента не приводится.

Хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии при помощи ракет и беспилотников за последний месяц. Они неоднократно атаковали аэропорты городов Наджран и Джизан, расположенных около границы с Йеменом.

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