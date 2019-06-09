Жара в Москве 9 июня может побить полувековой рекорд

По данным метеорологов, дневная температура воздуха в столичном регионе поднимется до плюс 32–33 градусов.

В Москве и Московской области уже несколько дней сохраняется знойная и душная погода. По данным специалистов погодного центра "Фобос", температурный фон 9 июня будет на девять-десять градусов выше климатической нормы и может превысить максимальные показатели дневной температуры в этот день, зафиксированные ещё в 1948 году. Тогда на улице было +32,1 °C.

— В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днём в столице +30…+32 °C, в Подмосковье +28…+33 °C. Ветер юго-западный два-семь м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 мм рт. ст., — сообщили специалисты центра.

Синоптики уточняют, из-за сильного прогрева воздуха и интенсивного испарения водяного пара в некоторых районах Москвы и Подмосковья могут сформироваться отдельные массивы кучево-дождевых облаков, местами переходя в грозовое состояние.

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