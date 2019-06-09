Шевченко ударом ноги в голову защитила титул чемпионки UFC

Боец смешанных единоборств из Киргизии Валентина "Пуля" Шевченко успешно защитила титул чемпионки UFC в бою против американки Джессики Ай.

Шевченко досрочно завершила матч во втором раунде, её соперница буквально рухнула на пол после пропущенного удара ногой в голову. Этот бой стал 20-м в карьере киргизской спортсменки, на её счету 17 побед и три поражения.

После боя Шевченко поблагодарила соперницу и пожелала ей скорейшего выздоровления после тяжёлого удара. Она также передала привет всем своим болельщикам и традиционно станцевала победную лезгинку прямо в октагоне.

Ранее Лайф сообщал, что россиянин Пётр Ян одержал пятую победу на турнирах UFC подряд и заявил о намерении провести бой за чемпионский пояс.