Роналду остановил автобус сборной и обнял мальчика, больного лейкемией

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус команды, увидев у обочины маленького болельщика с плакатом "Криштиану, обними меня". Спортсмен исполнил желание ребёнка и сделал с ним пару фотографий.

Известно, что 11-летнего мальчика зовут Эдуардо и у него диагностирована лейкемия.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire.