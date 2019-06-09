Сехудо нокаутировал Мораеса и стал новым двойным чемпионом UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Генри Сехудо на UFC 238 в Чикаго победил бразильца Марлона Мораеса техническим нокаутом и завоевал вакантный титул в легчайшем весе. Таким образом, Сехудо стал четвёртым бойцом, который обладал двумя чемпионскими поясами UFC сразу.
The son of gold 🏆 @HenryCejudo #UFC238 pic.twitter.com/GbJKEmxGtS— UFC (@ufc) 9 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян одержал победу в бою против американца Джимми Риверы, которая стала пятой подряд в рамках турниров UFC 238.
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