Сехудо нокаутировал Мораеса и стал новым двойным чемпионом UFC

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Чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Генри Сехудо на UFC 238 в Чикаго победил бразильца Марлона Мораеса техническим нокаутом и завоевал вакантный титул в легчайшем весе. Таким образом, Сехудо стал четвёртым бойцом, который обладал двумя чемпионскими поясами UFC сразу.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян одержал победу в бою против американца Джимми Риверы, которая стала пятой подряд в рамках турниров UFC 238.

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