В Сочи столкнулись два туристических автобуса, есть пострадавшие

По данным властей города, на место аварии было направлено пятнадцать экипажей скорой помощи.

По меньшей мере одиннадцать человек пострадали, в том числе один ребёнок, в результате столкновения двух туристических автобусов в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.

— По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса. В результате пострадали одиннадцать человек, среди которых несовершеннолетний, — сказали представители силового ведомства.

В мэрии города отметили, что все необходимые силы, экстренные службы были направлены на место происшествия.

— Пятнадцать экипажей скорой помощи отправлены на место, все оперативные службы находятся на месте, — сказал собеседник.