В Сочи столкнулись два туристических автобуса, есть пострадавшие

По меньшей мере одиннадцать человек пострадали, в том числе один ребёнок, в результате столкновения двух туристических автобусов в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.
— По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса. В результате пострадали одиннадцать человек, среди которых несовершеннолетний, — сказали представители силового ведомства.
В мэрии города отметили, что все необходимые силы, экстренные службы были направлены на место происшествия.
— Пятнадцать экипажей скорой помощи отправлены на место, все оперативные службы находятся на месте, — сказал собеседник.
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