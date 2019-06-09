Секретный "самолёт-пулю" готовят к первому полёту в США

Celera 500L может разгоняться до 740–820 километров в час на максимальной высоте до 20 километров.

В аэропорту Южной Калифорнии заметили секретный самолёт Celera 500L, разработка которого продолжается около десяти лет. Как пишет The Drive, летательный аппарат, прозванный за свою форму пулей, может полностью изменить рынок коммерческих перевозок.

Отличает его от аналогов то, что управляет самолётом один пилот, а технические и конструктивные особенности позволяют ему взлетать и садиться на любом аэродроме. Характеристики "пули" держатся в секрете, но известно, что она сможет разгоняться до 740–820 километров в час на максимальной высоте до 20 километров. К слову, другой популярный одномоторный турбовинтовой самолёт Pilatus PC-12 способен развить скорость всего до 530 километров в час.

По данным портала, сейчас Celera 500L готовят к первым лётным испытаниям.

Ранее сообщалось, что новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался непригодным для размещения истребителей F-35С.