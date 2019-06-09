Бывшая жена Бари Алибасова рассказала, как проходила репетиция его похорон

Ранее фотографии с этой церемонии, проведённой семь лет назад, опубликовал адвокат Сергей Жорин.

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера, которые прошли семь лет назад. По словам женщины, её муж устроил это мероприятие, потому что хотел "увидеть, как всё будет", и не боялся шутить о смерти.

Ранее снимки с этих "похорон" опубликовал звёздный адвокат Сергей Жорин. По словам юриста, так он хотел поддержать Алибасова и поднять ему настроение.

Максимова признаётся, что ничего не знала о репетиции и приехала уже в кафе, где проходили "поминки". Там находилась урна с якобы прахом продюсера. Сам Алибасов замаскировался с помощью усов и бороды и наблюдал за поведением окружающих.

После этого мероприятия с Алибасовым произошла странная случайность — под ним подломилась железная ножка кресла, он упал.

— Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял: с таким не шутят, — отметила Максимова в эфире телеканала НТВ.

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали с ожогом пищевода четвёртой степени от средства для чистки труб "Крот", которое тот случайно выпил. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Онищенко усомнился в успехе иска семьи Алибасова против производителей химиката.