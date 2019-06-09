Конституционный суд Молдавии передал полномочия президента и.о. премьера Филипу

После издания указа о роспуске парламента должна быть установлена дата досрочных выборов.

Для того чтобы распустить парламент, исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип получил от Конституционного суда страны полномочия президента. Это временная процедура, без неё невозможно назначить досрочные выборы, сообщается на сайте суда.

— Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временно исполняющего обязанности президента Республики Молдовы должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента десятого созыва, — говорится в документе.

Днём ранее депутаты парламента Молдавии выбрали нового премьера. Им стала сопредседатель блока ACUM Майя Санду. Активисты, не согласные с решением властей, разбили палатки у зданий министерств в Кишинёве.