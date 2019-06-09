В российских школах не станут вводить уроки семейных ценностей

За появление нового предмета накануне высказалась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Министерство просвещения России на данный момент не собирается вводить в школах уроки семейных ценностей. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.

— Минпросвещения рассматривает актуальные для российского образования инициативы в установленном порядке. На текущий момент нововведения, касаемые внедрения новых предметов, не планируются, — уточнили в министерстве.

О необходимости введения в образовательных учреждения страны нового предмета накануне заявила уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она сказала в рамках ПМЭФ, что решение относительно уроков семейных ценностей могут принять во II квартале 2019 года.

Ранее в кабмине пообещали изучить возможность перевода школ и детсадов на "семейный график".