Опубликованы кадры с места аварии двух туристических автобусов в Сочи

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Количество пострадавших в автоаварии с пассажирским транспортом достигло уже 16 человек.

По меньшей мере до 16 человек увеличилось число пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов на улице Таврической в Сочи. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах города.

Минимум 16 пострадавших. Восемь из них доставили в Адлерский район в краевую больницу, семерых — в сочинскую, и одного ребёнка-девочку — тоже в сочинскую, в детскую. Характер травм уточняется, — пояснил собеседник портала.

<p>Фото © телеграм-канал <a href="https://t.me/Lshot/12382" target="_blank">Life Shot</a></p>

Как ранее сообщал Лайф, столкновение двух экскурсионных автобусов произошло рано утром. В результате удара один из них опрокинулся на бок. Жертв ДТП нет, однако есть пострадавшие, среди которых как минимум один ребёнок.

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