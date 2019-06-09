Чистая российская нефть по "Дружбе" дошла до Польши

В компании "Транснефть" сообщили, что чистая нефть из России по трубопроводу "Дружба" дошла до Польши.
— Сегодня, 9 июня, в 07:11 открыт приём на ПСП "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию, — говорится в сообщении компании.
В апреле через нефтепровод "Дружба" на белорусские НПЗ из России попала загрязнённая нефть. Источник загрязнения нашли на участке Самара-Унеча. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны.
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