Глава Тульской области заявил, что Aurus для него слишком дорогой

Алексей Дюмин подчеркнул, что автомобиль внешне выглядит "красиво и престижно".

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что лимузин проекта "Кортеж", который используют президент и премьер, пока слишком дорогой для него.

— Хотел бы, но это дорого для меня пока, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Дюмин с сожалением добавил, что ему пока не выдалась возможность ознакомиться с лимузином, на котором ездит президент. По его словам, он сделает это, как только автомобиль появится в свободной продаже.

Глава региона отметил, что машина внешне выглядит "красиво и престижно". Однако, чтобы оценить, насколько она соответствует всем требованиям безопасности, "надо понимать его тактико-технические характеристики и на нём хотя бы раз проехать".

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