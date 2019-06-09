Билл Мюррей и Сигурни Уивер снимутся в новых "Охотниках за привидениями"

На данный момент известно, что в фильме получит развитие сюжетная линия из первой и второй ленты.

Сигурни Уивер, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд снимутся в продолжении легендарной франшизы "Охотники за привидениями". Об этом сама 69-летняя американская актриса рассказала в интервью изданию Parade.

— Это просто невероятно, что мне вновь удастся поработать с этими ребятами, — отметила звезда.

Подробности своей роли Уивер раскрывать не стала, однако известно, что фильм станет продолжением сюжетной линии из оригинальных "Охотников" — 1984 и 1989 года.

Ранее сообщалось, что мировая премьера нового фильма "Охотники за привидениями" состоится 10 июля 2020 года.