И.о. премьера Молдавии подписал указ о роспуске парламента

Павел Филип считает досрочные выборы самым демократическим инструментом для выхода из политического кризиса.

Назначенный Конституционным судом (КС) Молдавии временным исполняющим обязанности президента страны Павел Филип подписал указ о роспуске парламента. Брифинг транслировал телеканал Publika.

— Самым демократическим инструментом по выходу из политического кризиса являются досрочные выборы, — сказал политик, ставя свою подпись под документом.

Накануне КС Молдавии подтвердил необходимость распустить парламент республики из-за неспособности депутатов сформировать кабинет министров до 7 июня. Президент Игорь Додон отказался подписывать соответствующий указ и решил 10 июня проконсультироваться с представителями фракций. В тот же день, вопреки принятому решению КС, было созвано заседание парламента. На нём была избрана спикером лидер социалистов Зинаида Гречаный. Также было сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду.

Сегодня КС Молдавии назначил исполняющего обязанности премьер-министра Павла Филипа временным исполняющим обязанности президента, чтобы тот мог распустить парламент десятого созыва и назначить дату досрочных выборов.