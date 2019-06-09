В челябинском сквере рухнувшие качели сломали мальчику ногу

Отец ребёнка уверен, что если бы удар пришёлся в голову, его сына уже не было бы в живых.

В сквере имени Колющенко в Челябинске на 13-летнего мальчика обрушилась перекладина, на которую крепились качели. В результате мальчик получил открытый перелом ноги.

— Мы побежали туда, увидели, что с двух сторон подломились сами качели. Они вдвоём сидели на них, дочь не пострадала, больше испугалась, а сына эта оторвавшаяся планка ударила по ноге. Кусок мяса вырвала, открытый перелом ноги, — рассказал отец пострадавшего ребёнка изданию "74.ру".

Скорую помощь вызвали родители других детей, которые играли на площадке рядом. Медики доставили ребёнка в 9-ю больницу, где его прооперировали.

Родственники написали заявление в полицию и планируют обратиться к юристам. Отец ребёнка предполагает, что в сквере были установлены качели кустарного производства, потому что металл оторвался не по сварке.

Весной Лайф сообщал о другом инциденте на детской площадке на Урале. Тот случай печальней — шестилетний мальчик погиб после катания с горки.