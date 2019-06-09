С ЕГЭ удалили уже более 500 нарушителей

По данным Рособрнадзора, чаще всего поводом для этого было использование мобильного телефона.

Более 500 школьников были отстранены за различные нарушения сдачи экзаменов по одному из предметов с момента старта основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такие данные приводит пресс-служба Рособрнадзора.

— С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника. У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки, — говорится в сообщении ведомства.

Также специалистами Рособрнадзора было отмечено ещё одно нарушение — публикация в Интернете четырнадцати контрольных измерительных материалов ЕГЭ выпускниками, которые уже сдали экзамен. В ведомстве добавили, что принадлежность материалов к конкретным участникам уже установлена.

— Результаты всех нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год, — приводит пресс-служба слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Специалисты ведомства продолжают изучать видеозаписи прошедших экзаменов на предмет выявления возможных новых нарушений.

Напомним, в период с 27 мая по 1 июля в России проходит основной период ЕГЭ. В общей сложности экзамены будут сдавать 750 тысяч выпускников. Самый массовый экзамен — по русскому языку — прошёл 3 июня. На данный момент уже обнародованы первые результаты ЕГЭ. В Рособрнадзоре отметили, что первые итоги экзаменов не показали никаких аномалий.