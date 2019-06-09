Макаревич назвал причину отмены выступления "Машины времени" у Кремля

Знаменитый советский и российский музыкант рассказал, что организаторы "по-другому сверстали программу".

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич сообщил причину отмены выступления рок-группы на Красной площади 12 июня, которую ему назвали организаторы праздничного гала-концерта.

— Они сказали, что по-другому сверстали программу. Позвоните им, я вам сказал всё, что я знаю, — сказал музыкант радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что концерт приурочен ко Дню России. Андрей Макаревич меж тем известен своими негативными высказываниями по поводу Крыма.