Врачи назвали первые симптомы перегрева на солнце

В случае появления этих признаков необходимо сразу же перейти в прохладное помещение.

Тошнота, головокружение, головные боли, учащённое сердцебиение и ломота в мышцах свидетельствуют о перегреве из-за длительного пребывания на солнце. Об этом рассказал сотрудник столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— От перегрева могут проявляться следующие симптомы: тошнота, головная мышечная боль, учащённое сердцебиение и дыхание, слабость в ногах, повышенное потоотделение, иногда может повышаться температура, — предупредил врач в беседе с агентством "Москва".

По его словам, если помощь не будет оказана вовремя, то последствия перегрева могут быть серьёзными. Заметив перечисленные симптомы, необходимо перейти в прохладное помещение, выпить воды и лечь так, чтобы голова была выше тела. Также следует положить холодный компресс на голову и верхнюю часть туловища. Если, несмотря на это, симптомы усиливаются, нужно срочно обратиться к врачу.

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