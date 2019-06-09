В Москве полицейским пришлось час поработать нянями

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Одному мужчине пришлось усадить малыша на колени и успокаивать, пока искали его маму.

Полицейские в столичном парке Горького час успокаивали потерявшегося ребёнка, пока другая бригада искала его мать. Об инциденте сообщает Mash.

Всё дело в том, что четырёхлетний мальчик убежал во время прогулки по парку и потерялся. Ребёнок плакал и звал маму. Пока малыша успокаивали, на поиски женщины отправился другой наряд полиции. Через час семья воссоединилась.

Ранее Лайф выяснял, почему в Москве распространилась "эпидемия" матерей-кукушек.

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