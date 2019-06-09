Мавзолей и Останкинскую телебашню "заминировали"

Подобные сообщения от злоумышленников поступают часто. Так, телевышку "минировали" всего несколько дней назад.

После сообщения неизвестных о минировании в Москве проверяют Мавзолей Владимира Ильича Ленина и телебашню "Останкино". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

— Неизвестные в воскресенье сообщили о минировании Останкинской телебашни, Мавзолея Ленина и ещё нескольких учреждений в Москве, — цитирует агентство заявление источника.

Несколько дней назад в Москве прошла массовая рассылка писем с угрозами взрывов. Людей эвакуировали из телецентра "Останкино", здания информационного агентства "Россия сегодня", здания московской полиции на Петровке, 38, а также из приёмных партий ЛДПР и КПРФ.