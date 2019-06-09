Порошенко представил лидеров своей новой партии

Они заверили, что идут на выборы не ради должностей в парламенте, а для продолжения интеграции Незалежной в ЕС.

Партия "Европейская солидарность", которая ранее носила название "Блок Петра Порошенко "Солидарность", проводит первый масштабный съезд в Киеве в преддверии начала своей избирательной кампании на парламентских выборах. Съезд начался с исполнения украинского гимна и показа фильма об итогах президентства Петра Порошенко, после чего с приветственным словом выступил лидер новой партии.

— Мы идём не за должностями. Мы идём, чтобы защитить наши идеи, отстаивать принципы и обеспечивать движение в ЕС... В списке мой большой друг — Андрей Парубий, — заявил Порошенко во время открытия съезда.

Бывший украинский президент выделил несколько членов партии, которые, по его мнению, больше всех достойны на попадание в парламент страны. Среди них нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский, певица и общественный деятель София Федина, лидер украинского крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев, волонтёр и медик Яна Зинкевич, глава Львовской обладминистрации Олег Синютка, заместитель главы украинского Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, ранее Лайф сообщал, что в отношении Петра Порошенко начали расследование в связи с заявлением бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Юрист обвинил Петра Порошенко в попытке узурпации власти.