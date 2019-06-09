Порошенко объяснил партийные амбиции желанием подавить пророссийские силы

"Европейская солидарность" заявляет, что в парламенте ей нужны не должности, а возможность защищать свои идеи и принципы.

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко заявил, что идёт в парламент, чтобы к власти не пришли пророссийские партии. Об этом сам Порошенко заявил на съезде своей партии.

— Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, — цитирует Порошенко украинское издание "Вести".

Помимо противостояния политикам, настроенным на диалог с Россией, партия Порошенко требует не останавливаться на пути в Евросоюз и НАТО.

— Чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна, — высказался бывший президент.

Партия "Блок Петра Порошенко Солидарность" была переименована в "Европейскую солидарность" в конце мая. Позднее СМИ сообщили, что Порошенко хотел бы стать "отцом нации".