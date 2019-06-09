В Ростове-на-Дону на ходу загорелся автобус с пассажирами

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Пламя стремительно перекинулось на салон, после чего всё заволокло чёрным дымом.

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank">Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону</a>&#34;</p>

В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина загорелся автобус, следовавший по маршруту № 83. Как пишет паблик "Ростов Главный", огонь вспыхнул в моторном отсеке прямо во время движения.

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank">Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону</a>&#34;</p>

Пламя стремительно перекинулось на салон, а затем чёрным дымом заволокло весь автобус. К счастью, к этому моменту водитель и все пассажиры успели покинуть транспортное средство. В результате никто не пострадал, а вот автобус оказался сильно повреждён.

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank">Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону</a>&#34;</p>

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank">Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону</a>&#34;</p>

Ранее сегодня сообщалось, что при столкновении двух экскурсионных автобусов на улице Таврической в Сочи пострадало 26 человек. Лайф публиковал кадры с места ДТП.

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