В Ростове-на-Дону на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина загорелся автобус, следовавший по маршруту № 83. Как пишет паблик "Ростов Главный", огонь вспыхнул в моторном отсеке прямо во время движения.
Пламя стремительно перекинулось на салон, а затем чёрным дымом заволокло весь автобус. К счастью, к этому моменту водитель и все пассажиры успели покинуть транспортное средство. В результате никто не пострадал, а вот автобус оказался сильно повреждён.
Ранее сегодня сообщалось, что при столкновении двух экскурсионных автобусов на улице Таврической в Сочи пострадало 26 человек. Лайф публиковал кадры с места ДТП.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени