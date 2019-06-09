Актёр фильма "Стражи Галактики" породнился со Шварценеггером

О романе Криса Пратта с Кэтрин Шварценеггер стало известно летом 2018 года. Ранее актёр был женат на актрисе Анне Фэрис.

Актёр Крис Пратт женился на Кэтрин Шварценеггер, дочери знаменитого актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Как сообщает издание TMZ, церемония бракосочетания проходила на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито возле моря. Кэтрин пошла под венец в простом облегающем платье со шлейфом и в длинной кружевной фате.

О романе Пратта с Кэтрин Шварценеггер стало известно летом 2018 года. Пара официально подтвердила свои отношения, когда актёр сделал предложение возлюбленной.

Крису Пратту 40 лет, он известен ролями в фильмах "Стражи Галактики", "Мир юрского периода" и "Пассажиры". Ранее он восемь лет состоял в браке с актрисой Анной Фэрис.

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