Пассажирам московского метро начали выдавать воду из-за жаркой погоды

Получить бесплатно бутылки с водой можно почти на 20 станциях подземки и Московского центрального кольца.

В связи с аномально высокими температурами, установившимися в столичном регионе, столичный метрополитен начал выдавать на некоторых станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) воду всем желающим пассажирам. Об этом говорится в официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена.

— На станциях МЦК "Андроновка", "Дубровка", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Окружная", "Коптево", "Автозаводская", "Угрешская", "Балтийская", "Панфиловская" и "Зорге" уже раздаём воду, — говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

Уточняется, что раздача воды ведётся также и на некоторых станциях подземки.

— Также воду можно получить на станциях московского метро: "Выхино", "Улица 1905 года", "Технопарк", "Кунцевская" (3), "Кропоткинская", "Речной вокзал", "Водный стадион", — отметили в пресс-службе.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики предупредили, что жара в Москве 9 июня может побить полувековой рекорд. В связи с аномально высокими температурами в столичном регионе Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как пережить аномальную жару без вреда для здоровья.