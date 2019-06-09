Адвокат Голунова просит СК проверить действия задержавших журналиста полицейских

Динзе утверждает, что сотрудники МВД применили "немотивированное физическое насилие" и причинили телесные повреждения.

Адвокат корреспондента "Медузы" Ивана Голунова Ольга Динзе обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия полицейских при задержании её подзащитного. Фото соответствующего заявления опубликовал в своём телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

— Динзе подала в СК РФ заявление о преступлениях полицейских в отношении Ивана Голунова. Номер обращения 634832, — уточнил правозащитник.

Согласно заявлению, полицейские якобы применили при задержании и обыске Голунова "немотивированное физическое насилие" и причинили ему "повреждения в области спины, головы и других частей тела". Динзе просит СКР провести проверку по данному факту и наказать правоохранителей за "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий".

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон, наркотики также были найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Позднее корреспонденту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Голунов был отправлен под домашний арест сроком на два месяца.